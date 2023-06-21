Fransa'da çocuk istismarı operasyonunda bir kişi hayatını kaybetti

Fransa'nın güneyindeki Carpentras kentinde düzenlenen, çocuk istismarıyla bağlantılı operasyonda bir kişi, jandarmanın açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti. Yerel basındaki habere göre jandarma, bu sabah Carpentras kentinde operasyon düzenlediği bir evde arama yapmak istedi. Evde bulunan 63 yaşındaki adamın birçok kez açtığı ateş sonucu başına ve karnına kurşun isabet eden bir jandarma eri ağır yaralandı. 63 yaşındaki adam ise jandarmanın açtığı ateş sonucu öldü. Hastaneye kaldırılan jandarma erinin hayatı tehlikesi bulunuyor.