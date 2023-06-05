Fransa'da cinayet suçundan mahkum olan şahıs, yargının ihmali nedeniyle serbest kaldı

Fransa'da cinayet suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırılan David N'Zoamoma, yargının ihmali nedeniyle serbest kaldı.

Fransız basınındaki haberlere göre, 2018'de Abdelkader Garcia'yı öldürmekten 18 yıl mahkumiyeti bulunan N'Zoamoma, hakkındaki mahkeme kararını temyize götürdü.

Morbihan Asliye Ceza Mahkemesinde bir daha yargılanmasına karar verilen N'Zoamoma'nın yeni dava süresine kadar tutukluluk süresinin uzatılması talebi için hukuki süreç başlatıldı.

Ancak talebin zamanında yapılmaması üzerine N'Zoamoma serbest kaldı.

Rennes Başsavcılığı olayı doğrularken maktul Garcia'nın ailesi, bu ihmalin kabul edilebilir bir durum olmadığını, şahsın intikam peşine düşebileceğini belirtti.

Aile, N'Zoamoma'nın temyize kadar yeniden tutuklanmasını talep etti.

Ailenin avukatları da maktul Garcia'nın hayattaki iki kız kardeşi için koruma talep ederek şahsın tutuklanması için başvuru yapıldığını açıkladı.