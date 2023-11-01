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Fransa'da Ciaran Fırtınası Nedeniyle Vatandaşlardan Evlerinden Çıkmamaları İsteniyor

Fransa'nın kuzeybatısındaki Bretonya ve Normandiya bölgelerinde etkili olacak Ciaran Fırtınası sebebiyle vatandaşlara evlerinden çıkmamaları uyarısı yapıldı. Fırtınanın hızı saatte 170 kilometreye ulaşabilir ve kıyı kesimlerinde 10 metreye kadar dalgalara yol açabilir.