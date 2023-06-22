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Fransa'da çevreci göstericilere aşırı sağcı saldırısı: 4 yaralı

Fransa'da çevreci göstericilere aşırı sağcı saldırısı: 4 yaralı

Dünya Haberleri

Fransa'nın Lyon kentinde çevreci topluluk 'Soulevement de la Terre'in feshedilmesine karşı düzenlenen gösteride, aşırı sağcılar göstericilere saldırdı. Gösteride çöp bidonları ateşe verilirken, otobüs duraklarının camları kırıldı. Saldırı sonucu 4 kişi yaralandı.

Fransa'nın Lyon kentinde dün akşam düzenlenen protestoda, aşırı sağcıların çevreci göstericilere saldırması sonucu 4 kişi yaralandı.

Fransız basınındaki habere göre, çevreci topluluk "Soulevement de la Terre"in feshedilmesine karşı çıkanlar, dün akşam Lyon'da gösteri düzenledi.

Gösteride, çöp bidonları ateşe verilirken, otobüs duraklarının camları kırıldı.

Onlarca aşırı sağcının göstericilere saldırması sonucu 4 kişi yaralandı.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, dün Bakanlar Kuruluna "Soulevement de la Terre"in fesih kararını sunmuştu.

Kaynak: AA / Esra Taşkın - Dünya

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