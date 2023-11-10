Fransa'da bir liseye havai fişekle saldırı

Fransa'nın Rhone vilayetine bağlı Lyon kentinde bir grup, bir liseye havai fişekle saldırdı. Saldırıda okul binasına havai fişekler fırlatıldı ve çöp bidonları ateşe verildi. Olayda yaralanan olmazken, 2 öğrenci gözaltına alındı.

Fransa'nın Rhone vilayetine bağlı Lyon kentinde bir grup, bir liseye havai fişekle saldırdı.

Yerel basındaki haberlere göre, sabah saatlerinde Lyon'da 15 kişilik grup, La Martiniere-Monplaisir Lisesi'ne saldırı düzenledi.

Grup, lise binasına havai fişekler fırlattı ve okulun önündeki çöp bidonlarını ateşe verdi.

Kimsenin yaralanmadığı olayda 2 öğrenci gözaltına alındı.

Okulda eğitim veren ve ismi belirtilmeyen bir öğretmen, olayın bir lise öğrencisinin disiplin kuruluna sevk edilmesiyle bağlantılı olduğunu düşündüğünü aktardı.

Olayla ilgili görüntülerde, havai fişeklerin, içinde insanların bulunduğu bir binanın cam duvarlarına çarparak patladığı görülüyor.