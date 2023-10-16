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Fransa'da bir lisenin bomba ihbarı nedeniyle tahliye edildiği bildirildi

Fransa'nın kuzeyindeki Arras kentinde bulunan Gambetta-Carnot Lisesi, bomba ihbarı üzerine tahliye edildi. Polis ekipleri okulun önündeki kişilerin çantalarını ararken, bomba imha ekipleri de olay yerine intikal etti. Tahliye sırasında bir kişi fenalaşırken, okul personeli ve öğrenciler güvenli bir alana götürüldü. Lisede daha önce düzenlenen bıçaklı saldırıda bir öğretmen hayatını kaybetmişti.