Fransa'nın kuzeyindeki Arras kentinde bir lisede meydana gelen bıçaklı saldırıda bir öğretmen hayatını kaybetti, iki kişi de ağır yaralandı. Saldırgan polis tarafından tutuklandı.

Fransa'da bir lisede meydana gelen bıçaklı saldırıda bir öğretmen öldü

PARİS, 13 Ekim (Xinhua) -- Fransa'nın kuzeyindeki Arras kentinde Cuma sabahı bir lisede meydana gelen bıçaklı saldırıda bir öğretmen öldü, iki kişi de ağır yaralandı.

Fransız haber televizyonu ve radyo ağı BFMTV, olayın yerel saatle 11.00 sularında meydana geldiğini bildirdi.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, "Arras'taki Gambetta Lisesi'nde gerçekleştirilen polis operasyonu sonrası fail tutuklandı" ifadelerini kullandı.

Ölen kişinin edebiyat öğretmeni olduğunu bildiren BFMTV, birkaç kez bıçaklanan bir okul görevlisinin durumunun kritik olduğunu, bir başka öğretmenin de ağır yaralandığını duyurdu.

BFMTV'ye göre, Fransız güvenlik birimleri tarafından radikal olduğu bildirilen 20 yaşlarındaki fail, polis tarafından derhal tutuklandı.