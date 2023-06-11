Fransa'da bıçaklı saldırı mağdurları için destek gösterisi düzenlendi

Fransa'nın Annecy kentinde gerçekleşen bıçaklı saldırının mağdurları için destek gösterisi düzenlendi. Saldırıda yaralananlar arasında Türk kökenli bir kişi de bulunuyor. Gösteride Fransız sanatçı Laure Pauthex şarkı söyleyecek.

Fransa'nın Annecy kentinde bir parkta 8 Haziran'da 4'ü çocuk 6 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan bıçaklı saldırının mağdurları için destek gösterisi düzenleniyor.

Fransız basınındaki haberlere göre, kentin sakinleri, saldırının gerçekleştirildiği yerin yakınlarındaki gölün kenarında toplanarak beraberlerinde getirdikleri çiçekleri, kalp şeklindeki balonları ve "Sizi seviyoruz" yazılı pankartları alana bıraktı.

İlerleyen saatlerde, saldırgana müdahale eden iki polis memurunun katılacağı gösteride, Annecy'den Fransız sanatçı Laure Pauthex, mağdurlara moral için şarkı seslendirecek.

Öte yandan Fransız basını, saldırıda yaralananlar arasında 78 yaşında Türk kökenli bir kişinin olduğunu aktardı.

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, saldırının akabinde bölgede yaptığı açıklamada, bıçaklanan 6 kişi arasında bir İngiliz ve bir Hollanda vatandaşı olduğunu belirtmiş, ancak yaralı Türk vatandaşına dair bir bilgi paylaşmamıştı.

Annecy Cumhuriyet Savcısı Line Bonnet-Mathis de dün, saldırıda yaralanan 6 kişinin artık hayati tehlikelerinin bulunmadığını, yaralı 4 çocuğun tedavilerinin hastanede devam ettiğini açıklamıştı.

Olay

Fransa'nın Annecy kentinde, 8 Haziran sabahı, Hıristiyan olduğunu açıklayan Suriyeli bir sığınmacı, parkta çevredekilere bıçakla saldırmış, 4'ü çocuk 6 kişiyi yaralamıştı.

Polisin gözaltına aldığı şüphelinin üzerinde 1 silah, Hristiyanlık diniyle ilgili 2 resim, 1 haç kolye, 480 avro ve İsveç menşeli ehliyete rastlanmıştı.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, 2013'te iltica talebi İsveç'te kabul edilen şahsın, bu ülkede oturum izni olduğunu belirtmiş, zanlının ayrıca İtalya ve Fransa'da iltica talebinde bulunduğunu söylemişti.

Fransız Bakan Darmanin, ülkesinin, şüphelinin iltica talebini reddettiğini aktarmıştı.

Psikolojik testlerden geçirilen zanlı, "cinayete teşebbüs" gerekçesiyle tutuklu yargılanacak.