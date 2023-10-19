Fransa'da Arızalı Tabela Nedeniyle Restoran Kapatıldı

Fransa'nın Rome bölgesindeki Valence'deki bir restoranda, ışıklı tabelasındaki 'c' harfinin arıza yapması üzerine polis müdahalesiyle kapatıldı. Restoran çalışanlarının videoya aldığı anlar sosyal medyada viral oldu.

Fransa'da "Chamas Taccos" isimli restoran, ışıklı tabelasındaki "c" harfinin arıza yapmasının ardından polis müdahalesiyle kapatıldı.

Olay, Fransa'nın Rome bölgesindeki Valence'deki bir restoranda dün akşam meydana geldi.

Restoran çalışanlarınca videoya alınan anlar, sosyal medyada viral oldu.

Videoda, polisler, çevre sakinlerinin şikayeti üzerine restorana geldiklerini ve konunun Belediye Başkanı'na gidecek kadar büyük bir mesele haline geldiğini dile getirdi.

Çalışanlardan birinin "Bu biraz komik, kusura bakmayın. Sönmüş bir 'c' harfi için polis bizi görmeye geldi." dediği duyuldu.

Çalışanlar, tabeladaki "c" harfinin 6 aydır sönük olduğunu ve bunun yeni bir durum olmadığını anlattı ancak polis, arıza giderilene kadar işletmenin kapalı kalacağını belirtti.