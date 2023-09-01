Fransa'da Adama Traore soruşturmasında takipsizlik kararı

Fransa'da 2016'da jandarma aracında hayatını kaybeden siyahi genç Adama Traore'nin ölümüne ilişkin soruşturmada takipsizlik kararı alındı. Paris Adli Mahkemesi, yapılan farklı otopsi ve bilirkişi raporlarında Traore'nin ölümüne sebebiyet verecek bir şiddet bulgusuna rastlanmadığına hükmetti. Traore'nin ailesinin avukatı karara itiraz edeceğini ve kararı temyize götüreceğini belirtti.