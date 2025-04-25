Fransa'da 4 Milyar Avroluk Altın Keşfi

FRANSA'da çiftçi Michel Dupont'nun arazisinde, yaklaşık 4 milyar avro değerinde olduğu tahmin edilen 150 tondan fazla altın tespit edildi.

Fransa'da çiftçi Michel Dupont, Auvergne bölgesindeki tarım arazisinde yaptığı kazıda birkaç altın parçası buldu. Bölgede jeologlar tarafından yapılan incelemede, arazide 150 tondan fazla altın bulunduğu belirlendi. Altın yatağının yaklaşık 4 milyar avro değerinde olduğu tahmin edilirken bu, ülkede son yıllarda yapılan en büyük altın keşiflerinden biri olarak nitelendirildi.

Yetkililer, bölgede doğanın korunmasına yönelik araştırmalar yapılmasını talep ederek, Dupont'nun arazisinde altın çıkarılmasına izin vermedi.