Fransa'da 16 yaşındaki gencin öldürülmesi sonrası aşırı sağcılar gözaltına alındı

Fransa'da 18 Kasım'da 16 yaşındaki bir gencin bıçaklanarak öldürülmesinin ardından yaşanan şiddet olaylarında 24 aşırı sağcının gözaltına alındığı bildirildi.

Le Figaro'nun haberine göre, Valence Cumhuriyet Savcısı Laurent de Caigny, 18 Kasım'da Drome bölgesine bağlı Crepol köyünde genç Thomas'ın bıçaklanarak öldürülmesinin ardından bölgenin çeşitli bölgelerinde yaşanan şiddet olaylarına ilişkin basına açıklamada bulundu.

Bölgenin Romans-sur-Isere kentinde hafta sonu aşırı sağcıların çıkardığı şiddet olaylarını eleştiren Savcı Caigny, soruşturmanın sağlıklı şekilde yürütülmesi için bölge halkına itidal çağrısı yaptı.

Savcı Caigny, gencin öldürüldüğü olayın soruşturulması için iki sorgu hakiminin ve çok sayıda müfettişin görevlendirildiğini ve adaletin ancak yasalarla sağlanabileceğini belirtti.

Caigny, öldürülen gencin ikamet ettiği Romans-sur-Isere kentinde olay çıkaran aşırı sağcı gruptan 24 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bu arada, Hükümet Sözcüsü Oliver Veran, şiddet olaylarının yaşanmasının ardından belediye başkanı ve köy sakinleri ile görüşmek için Thomas'ın hayatını kaybettiği Crepol'a gitti.

Aşırı sağcılar farkı kentlerde sokaklara inmişti

Romans-sur-Isere'de demir sopalar ve havai fişek taşıyan yaklaşık 60 kişilik aşırı sağcı grup hafta sonu olay çıkarmış ve "İslam Avrupa'dan dışarı" sloganları atmıştı.

Ayrıca bölgedeki camilere tehdit mesajları gönderilmiş ve "İyi bir Müslüman, ölü bir Müslüman", "Araplara ölüm" ve "Thomas için adalet" yazılı notlar asılmıştı.

Muhalefet milletvekilleri, bu grupların çeşitli kentlerde baskın düzenleme girişimini eleştirerek medyayı ve siyasetçileri aşırı sağı cesaretlendirmekle suçlamıştı.

Siyasiler aşırı sağcıların, Müslümanlara yönelik nefreti körüklemeye çalıştığına işaret etmişti.

Romans-sur-Isere'in ardından Rennes kentinde de aşırı sağcılar sokaklara inmiş ve "Fransa Fransızlarındır" sloganları atarak yürüyüş yapmıştı.

Olay

Crepol köyü sakinleri 18 Kasım gecesi kış balosu için belediye binasında toplanmış, balo salonunda bilinmeyen nedenle çıkan kavgada 16 yaşındaki Thomas bıçaklanarak öldürülmüş, 18 kişi yaralanmıştı.

Yetkililer, 400'den fazla kişinin bulunduğu salonu basan ve çok sayıda kişiyi yaralayan saldırganların siyasi ya da dini bir gerekçeyle hareket etmediğinin değerlendirildiğini belirtmişti.

Valence Savcılığı olaya ilişkin soruşturma başlatmıştı. 9 şüpheli, "cinayet" ve "toplu halde cinayete teşebbüs" suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Bu kişilerin 6'sının tutuklu yargılanmasına karar verilmişti.

Valence Savcılığı, gözaltına alınanlar arasında 20 yaşındaki bir Fransız'ın, Thomas'ın ölümünde ana şüpheli olduğunu bildirmişti.