Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Moldova'da bir araya geldi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Moldova'da bir araya geldi. Macron, Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) Zirvesi için bulunduğu Moldova'da düzenlediği basın toplantısında, bu zirvenin Ukrayna'ya desteklerini ifade etmelerini sağladığını belirterek, Zelenskiy'le bu sabah görüştüğünü bildirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Moldova'da bir araya geldi.

Macron, Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) Zirvesi için bulunduğu Moldova'da düzenlediği basın toplantısında, bu zirvenin Ukrayna'ya desteklerini ifade etmelerini sağladığını belirterek, Zelenskiy'le bu sabah görüştüğünü bildirdi.

Macron görüşmede, Zelenskiy'le 14 Mayıs'ta Paris'te vardıkları anlaşmayı yeniden masaya yatırdıklarını, bu anlaşma kapsamında Fransa'nın hava savunma ekipmanlarıyla Ukrayna halkını Rus saldırılarına karşı korumayı amaçladığını ifade etti.

Zelenskiy'le görüşmede Ukrayna Hava Kuvvetlerinin ihtiyacı doğrultusunda Ukraynalı savaş pilotlarının eğitimine başlanması için gerekli çerçevenin oluşturulması hazırlıklarını ele aldıklarını ifade eden Macron, pilot ve uçak bakım teknisyenlerinin eğitimi konusunda resmi çerçeve ve mekanizmayı hazırlamaları için iki ülkenin savunma bakanlarının görevlendirildiğini ifade etti.

Macron, zirve sırasında Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile de bir araya geldiklerini söyledi.

Kosovo'nın kuzeyinde yaşanan gerginliği burada düzenlenen belediye seçimlerine bağlayan Macron, görüşmede, Kosova'da 4 belediyede yeniden seçim yapılması beklentilerini dile getirdiğini kaydetti.

Macron, Scholz, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la zirve marjında bir araya geldikleri görüşmenin ise Azerbaycan ve Ermenistan arasında iki ülkenin egemenliğinin gözetildiği bir barış sağlanması için yapıldığına değindi.

Emmanuel Macron, zirvede, farklı ülkelerin maruz kaldığı siber saldırılara karşı AST bünyesindeki isteyen tüm ülkelere Avrupa Birliği'nin (AB) siber kalkanını yaymaya karar verdiklerini belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı, zirvede, kamuoyunu bilgi manipülasyonuna karşı daha iyi korumanın gerekliliğinin masaya yatırıldığını kaydetti.

Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yeniden iletişime geçme fikrine de kapalı olmadığını sözlerine ekledi.