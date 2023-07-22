Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Şili Devlet Başkanı Boric, Paris'te bir araya geldi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya geldi. İki lider Elysee Sarayı'nda baş başa görüşme öncesi ortak basın toplantısı düzenledi. Macron, Boric'le Venezuela ve Haiti'deki siyasi durumun yanı sıra bölgesel meseleleri ele alacaklarını belirtti. Fransa ve Şili'nin, enerji dönüşümü için kilit sektörlerde birbirini tamamladığını kaydeden Macron, iki ülkenin Antarktika hakkındaki araştırmalarını koordine etmek için anlaşma yapacağına ifade etti. Şili Devlet Başkanı Boric de Fransa ziyaretine kalabalık bir heyetle geldiğine dikkati çekti. Boric, ziyaret kapsamında Şili Dışişleri Bakanı ve Fransız mevkidaşının iki ülke arasında biri kültür alanında olmak üzere 3 işbirliği anlaşması imzaladığını anlattı.