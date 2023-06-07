Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ukrayna'da Kahovka Barajı'nın bombalanmasını kınadı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna'da Kahovka Barajı ve hidroelektrik santralinin bombalanarak yıkılmasını kınadı. Macron ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy telefonda görüştü. Macron, Kahovka Barajı'na yapılan saldırı sonrası Zelenskiy'e Ukrayna halkıyla dayanışma içinde olduğunu söylediğini aktararak, 'Fransa, halkı tehlikeye atan bu menfur eylemi kınıyor.' ifadesini kullandı. Macron, acil ihtiyaçları karşılamak için Fransa'nın birkaç saat içinde Ukrayna'ya yardım göndereceğini duyurdu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna'da Kahovka Barajı ve hidroelektrik santralinin bombalanarak yıkılmasını kınadı.

Macron ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy telefonda görüştü.

Görüşmeye ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan Macron, Kahovka Barajı'na yapılan saldırı sonrası Zelenskiy'e Ukrayna halkıyla dayanışma içinde olduğunu söylediğini aktararak, " Fransa, halkı tehlikeye atan bu menfur eylemi kınıyor." ifadesini kullandı.

Macron, acil ihtiyaçları karşılamak için Fransa'nın birkaç saat içinde Ukrayna'ya yardım göndereceğini duyurdu.

Ukrayna'nın güneyindeki Herson bölgesinde Rusların kontrol ettiği Kahovka Barajı ve hidroelektrik santralinin dün bombalarla vurulduğu duyurulmuştu. Bölgenin, su baskını nedeniyle büyük bir çevre felaketiyle karşı karşıya olduğu açıklanmıştı. Ukrayna ve Rusya, barajın vurulması konusunda birbirlerini suçlayan açıklamalar yapmıştı.