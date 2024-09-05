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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Michel Barnier'i Başbakan olarak atadı

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sol ittifakın ortak adayını reddederek, eski Dışişleri Bakanı Michel Barnier'i yeni Fransa Başbakanı olarak atadı. Barnier'in görevi, ülkeye hizmet edecek birleştirici bir hükümet kurmaktır.

(ANKARA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, son seçimlerde en fazla oyu alan sol ittifakın ortak adayını reddederek, merkez sağdan eski Dışişleri Bakanı ve BREXIT müzakerecisi Michel Barnier'i yeni Fransa Başbakan olarak atadı.

Fransız Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Macron'un eski Fransız Dışişleri Bakanı ve BREXIT müzakerecisi olan Michel Barnier'i ülkenin yeni başbakanı olarak atadığı belirtildi. Açıklamada, Michel Barnier'in "ülkeye ve Fransız halkına hizmet edecek birleştirici bir hükümet kurma" amacıyla görevlendirildiği belirtildi. Bunun yanı sıra açıklamada, "Bu atama, Cumhurbaşkanının anayasal görevine uygun olarak Başbakan ve gelecekteki hükümetin mümkün olduğunca istikrarlı olma koşullarını sağlamasını ve mümkün olduğunca geniş bir şekilde birleşme şansı vermesini sağladığı benzeri görülmemiş bir istişare döngüsünün ardından geldi" ifadeleri kullanıldı.

Fransa'nın aşırı sol görüşlü LFI Partisi'nin Milletvekili Jean-Luc Melenchon, Emmanuel Macron'un Michel Barnier'i ülkenin yeni başbakanı olarak atamasının, temmuz ayındaki parlamento seçimlerinin sonucunun çalındığının göstergesi olduğunu söyledi.

Aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) Partisi ise, belirli koşulları karşılaması halinde Barnier'i hemen reddetmeyeceğinin sinyalini verdi. RN milletvekili Sebastien Chenu, Fransız medyasına yaptığı açıklamada, aşırı sağ partinin Barnier'in göç ve Fransa'nın oylama sisteminin değiştirilmesi konusunda neler söyleyeceğini bekleyeceğini dile getirdi. RN Başkanı Jordan Bardella da sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Genel politika konuşmalarını, bütçe kararlarını ve eylemlerini eldekilere göre değerlendireceğiz... ve önümüzdeki haftalarda durum böyle olmazsa her türlü siyasi eylem yolunu saklı tutuyoruz" ifadelerini kullandı.

73 yaşındaki Barnier, 2016-2021 yılları arasında AB'nin İngiltere ile bloktan çıkışı konusundaki görüşmelerine liderlik etmişti. Bundan önce çeşitli Fransız hükümetlerinde görev almış olan Barnier, muhafazakar görüşteki partisinin başkanlık seçimlerine katılma çabalarının başarısızlıkla sonuçlandığı 2021 yılında söylemlerinde "göçün kontrolden çıktığını" dile getirmişti. Bu görüş RN tarafından da paylaşılmıştı.

Kaynak: ANKA / Dünya

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