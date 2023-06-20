Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Güney Kore'nin Kuzey Kore krizindeki desteğine güvendiğini söyledi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Güney Kore'nin, Kuzey Kore ile yaşadığı nükleer kriz konusunda ülkesinin desteğine güvenebileceğini söyledi. Macron, Paris'e resmi ziyaret düzenleyen Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Güney Kore'nin, Kuzey Kore ile yaşadığı nükleer kriz konusunda ülkesinin desteğine güvenebileceğini söyledi.

Macron, Paris'e resmi ziyaret düzenleyen Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Ülkesinin Kore Savaşı'nda Güney Kore'ye yardım taburu gönderdiğini anımsatan Macron, "Kuzey Kore'de yaşanan nükleer kriz karşısında kararlı hareket etmek ve bu ülkenin nükleer silahlardan bir daha geri dönemeyecek biçimde arındırılması için desteğimize güvenebilirsiniz." dedi.

Macron, Güney Kore'nin yakın zamanda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) geçici üyesi olarak seçilmesi nedeniyle Yoon'u tebrik ederek, Fransa ve Güney Kore'nin Hint-Pasifik'te ortak politikalara sahip olduğunu söyledi.

Seul yönetiminin 3 hafta kadar önce düzenlediği Pasifik Adaları Forumu'na Fransa'nın bölgedeki denizaşırı toprakları Yeni Kaledonya ve Fransız Polenazyası'nı da çağırmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirten Macron, Güney Kore ile enerji, yapay zeka, sivil nükleer, uzay havacılık ve savunma alanında güçlü bir işbirliği potansiyeline sahip olduğunu dile getirdi.

Macron, Fransa ve Güney Kore'nin müzik başta olmak üzere kültürel anlamda karşılıklı olarak önemli ölçüde etkileşimde bulunduklarına işaret etti.

"Küresel barış tehdit altında"

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon da Kore Savaşı'nda Fransa'nın kendilerine gönderdiği askeri yardımı unutmayacaklarını belirterek, 3 bin 421 Fransız askerin Güney Kore'nin bağımsızlığı için hayatını feda ettiğini dile getirdi.

Yoon, dünyanın belirsizliklere yol açan küresel krizlerle sarsıldığını ve buna karşı Güney Kore'nin sanayileşmiş bir ülke olarak Fransa ile endüstri, stratejik kalkınma ve ekonomik işbirliği alanlarında ilişkilerini güçlendirmeyi arzuladığını söyledi.

Macron'nun AB ülkeleri liderleri içinde inisiyatif alarak desteğini açıklayan ilk lider olduğunu ifade eden Yoon, ülkesinin uluslararası toplumla birlikte Ukrayna'ya barış gelmesi için çabaladığını kaydetti.

"Küresel barış Ukrayna'daki savaşın tehdidi altında" diyen Yoon, "Kuzey Kore'nin nükleer ve füze tehditleri, Kuzeydoğu Asya bölgesi ve Kore Yarımadası'nın ötesine uzanan küresel barış için büyük bir tehdit oluşturuyor." diye konuştu.

Yoon, ülkesinin EXP 2030 için adaylığı konusunda Fransa'nın desteğini talep etti.