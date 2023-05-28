Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Erdoğan'ın seçim başarısını Türkçe mesajla kutladı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı tebrik ederek 'Başkan Erdoğan ile birlikte ilerlemeye devam edeceğiz.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı tebrik ederek "Başkan Erdoğan ile birlikte ilerlemeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Macron, Erdoğan'ı Twitter'dan yaptığı Türkçe paylaşımla kutladı.

Fransa ve Türkiye'nin, Avrupa'ya barışın geri gelmesi, Avrupa Atlantik ittifakı ve Akdeniz'in geleceği gibi birlikte üstesinden geleceği sınavlarının olduğunu belirten Macron, "Yeniden seçilmesi dolayısıyla tebriklerimi ilettiğim Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte ilerlemeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu. ???????