Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Erdoğan'a tebrik
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesi dolayısıyla tebrik mesajı yayınladı ve birlikte ilerlemeye devam edeceklerini belirtti.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: "Yeniden seçilmesi dolayısıyla tebriklerimi ilettiğim Başkan Erdoğan ile birlikte, ilerlemeye devam edeceğiz."
Sizce Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi?— Haberler.com (@Haberler) May 28, 2023
Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan - Dünya