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Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Erdoğan'a tebrik

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Erdoğan'a tebrik

Dünya Haberleri

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesi dolayısıyla tebrik mesajı yayınladı ve birlikte ilerlemeye devam edeceklerini belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron: "Yeniden seçilmesi dolayısıyla tebriklerimi ilettiğim Başkan Erdoğan ile birlikte, ilerlemeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan - Dünya

Fransa Dünya Haberler

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