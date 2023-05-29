Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti. Görüşmede, Türkiye-Fransa ilişkileri ve bölgesel konular da ele alındı.