Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti. Görüşmede, Türkiye-Fransa ilişkileri ve bölgesel konular da ele alındı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Macron, görüşmede Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.
Görüşmede, Türkiye-Fransa ilişkileri ve bölgesel konular da ele alındı.
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Kaynak: AA / Ali Kemal Akan - Dünya