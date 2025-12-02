Haberler

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Çin'e Resmi Ziyarette Bulunacak


Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in davetlisi olarak resmi bir ziyarette bulunacak. Ziyaret kapsamında Pekin'de temaslarda bulunacak ve Siçuan eyaletinde işbirliği konularını ele alacak.

(ANKARA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in davetlisi olarak Çin'e resmi ziyarette bulunacak.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, resmi ziyarette bulunmak üzere yarın Çin'e gidiyor.

Pekin'deki Yasak Şehir ziyaretiyle temaslarına başlayacak Macron, cuma günü Siçuan eyaletinin Chengdu kentinde Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya gelecek.

Ziyaret öncesinde Macron'un danışmanları, yerel basına konuştu. Çin'in iç tüketimi artırmasını sağlayacak şekilde ticaret dinamiklerinin yeniden dengelenmesi için çabalayacaklarını belirten danışmanlar, "Avrupa'nın Çin teknolojisine erişebilmesi adına inovasyon kazanımlarının paylaşılmasını umduklarını" ifade etti.

Macron'un ziyareti, Avrupa basınında ise Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in temmuz ayındaki ziyaretinden sonra "ilişkileri iyileştirmede yeni bir adım" olarak nitelendirdi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Almanya Şansölyesi Friedrich Merz'in de 2026 yılının ilk çeyreğinde Çin'i ziyaret etmesi bekleniyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin Paris ziyareti

Emmanuel Macron, Çin ziyareti öncesi, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yi Paris'te ağırladığı görüşmenin ardından konuştu. Macron, devam eden müzakerelerin savaşın sona ermesi ve Avrupa'nın güvenliği açısından bir "dönüm noktası" olabileceğini vurguladı.

Barış planının şekillenmesinde Avrupalıların rol oynaması gerektiği konusunda ısrarcı olan Macron, "Toprak meselelerine dair nihai karar yalnızca Başkan Zelenski tarafından verilebilir. Ancak dondurulmuş varlıklar, güvenlik garantileri, AB üyeliği ve yaptırımlar gibi konularda Avrupa masada olmalıdır" ifadelerini kullandı.

ABD öncülüğündeki barış çabalarını takdir ettiğini belirten Fransa Cumhurbaşkanı, toprak bütünlüğü konusunun sadece egemen bir devlet olarak Ukrayna tarafından tartışılabileceği için planın halen "ön hazırlık aşamasında" olduğunu kaydetti.

Rusya'nın barış konuşulurken saldırılarını sürdürdüğüne dikkat çeken Macron, "gelecek haftalarda Rus enerji sektörüne yönelik baskının savaşın başından bu yana en yüksek seviyeye çıkacağını ve bunun bir oyun değiştirici olacağını" belirtti. Zelenski ise "Moskova'nın Ukrayna halkının iradesini kırmak amacıyla füze ve İHA saldırılarını artırdığını" dile getirdi. Elysee Sarayı'ndaki diplomasi trafiğine, İngiltere, Almanya, Polonya ve İtalya liderlerinin yanı sıra AB yetkilileri, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve ABD özel temsilcisi Steve Witkoff'un da dahil olduğu bildirildi.

