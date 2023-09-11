Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Bangladeş ile ilişkileri derinleştirmek için ziyaret gerçekleştirdi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid ile bir araya gelerek ikili ilişkileri güçlendirmek için adımlar attı. Macron, Bangladeş'e daha fazla destek sözü verdi ve Airbus'tan uçak siparişi taahhüt etti. Ayrıca, Bangladeş Ekonomik İlişkiler Bölümü ile Fransız Kalkınma Ajansı arasında anlaşma imzalandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Bangladeş ile ikili ilişkilerin derinleştirilmesi için yaptığı ziyaret kapsamında Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid ile bir araya geldi.

Macron, ticari ve stratejik ilişkileri daha da geliştirmek amacıyla Bangladeş'in başkenti Dakka'ya gerçekleştirdiği ziyaretiyle "33 yılın ardından Güney Asya ülkesini ziyaret eden ilk Fransız lider" oldu.

Macron ve Hasina, görüşmede, ikili ilişkileri güçlendirmek için atılacak adımların yanı sıra Arakanlı Müslümanlar (Rohingya), ticaret, yatırım ve iklim değişikliği ile mücadeleye destek gibi konuları ele aldı.

İki lider, görüşmenin ardından detayları paylaşmak üzere düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Hasina, burada yaptığı açıklamada, Fransa'nın Bangladeş'e "stratejik güvenlik altyapısının" geliştirilmesi için işbirliği güvencesi verdiğini ve iki tarafın da bölgedeki barış ve istikrar için çalışmakta karar kıldığını belirterek, "Bir kalkınma ortağı olarak Fransa bize sağladığı desteğin devam edeceği konusunda güvence verdi." dedi.

İklim değişikliğinin olumsuz etkileriyle mücadelede Fransa'nın liderliğini memnuniyetle karşıladıklarını vurgulayan Hasina, eğitim ve kültür alanlarında da işbirliğini ilerletme konusunda mutabık kaldıklarını kaydetti.

Macron'dan "Bangladeş'e daha fazla destek" sözü

Macron da Bangladeş'in Airbus'tan 10 adet "A350" tipi uçağı sipariş etme taahhüdünde bulunduğunu bildirdi.

Bangladeş'e daha fazla destek sözü veren Macron, bu ülkenin iklim değişikliğiyle mücadele ve barışı koruma konusundaki çabalarını takdir ettiğini dile getirdi.

Öte yandan görüşmede, Bangladeş Ekonomik İlişkiler Bölümü, Fransız Kalkınma Ajansı ile anlaşma imzaladı. Taraflar, Bangladeş'e yeryüzü gözlem uydu sistemi sağlamak üzere niyet mektubu da imzaladı.