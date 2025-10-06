Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu İstifa Etti
Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, göreve başlamasının üzerinden 1 ay geçmeden Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a istifasını sundu. Lecornu, yeni hükümetin kurulmasından kısa bir süre sonra istifa etti.
FRANSA Başbakanı Sebastien Lecornu'nun, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a istifasını sunduğu bildirildi.
Fransa Başbakanı Başbakanı Sebastien Lecornu, göreve başlamasının üzerinden 1 ay geçmeden Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a istifasını sundu. Lecornu, yeni hükümetin kurulmasından saatler sonra istifa etti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya