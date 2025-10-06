Haberler

Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu İstifa Etti

Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu İstifa Etti
Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, göreve başlamasının üzerinden 1 ay geçmeden Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a istifasını sundu. Lecornu, yeni hükümetin kurulmasından kısa bir süre sonra istifa etti.

Fransa Başbakanı Başbakanı Sebastien Lecornu, göreve başlamasının üzerinden 1 ay geçmeden Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a istifasını sundu. Lecornu, yeni hükümetin kurulmasından saatler sonra istifa etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
