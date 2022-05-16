Fransa'da Başbakan Jean Castex, istifasını sundu - Haberler

Fransa'da Başbakan Jean Castex, istifasını sundu
AA - Esra Taşkın - Dünya
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Fransa Başbakanı Jean Castex, hükümetin istifasını Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a sundu.
Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Castex'in kendisinin ve hükümetinin istifasını Macron'a sunduğu, istifasının kabul edildiği belirtildi.
İSTİFA EDECEĞİNİ ÖNCEDEN AÇIKLAMIŞTI
Macron'un yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi halinde seçimden birkaç gün sonra kendisinin ve hükümetin istifa edeceğini ifade eden Castex, Başbakanlık görevine 3 Temmuz 2020'de gelmişti.
AA / Esra Taşkın - Dünya