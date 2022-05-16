Fransa'da Başbakan Jean Castex, istifasını sundu - Haberler

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Castex'in kendisinin ve hükümetinin istifasını Macron'a sunduğu, istifasının kabul edildiği belirtildi.

İSTİFA EDECEĞİNİ ÖNCEDEN AÇIKLAMIŞTI

Macron'un yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi halinde seçimden birkaç gün sonra kendisinin ve hükümetin istifa edeceğini ifade eden Castex, Başbakanlık görevine 3 Temmuz 2020'de gelmişti.