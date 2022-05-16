Fransa'da Başbakan Jean Castex, istifasını sundu - Haberler

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Fransa'da Başbakan Jean Castex, istifasını sundu

AA - Esra Taşkın - Dünya
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Fransa'da Başbakan Jean Castex, istifasını sundu

Fransa Başbakanı Jean Castex, hükümetin istifasını Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a sundu.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Castex'in kendisinin ve hükümetinin istifasını Macron'a sunduğu, istifasının kabul edildiği belirtildi.

İSTİFA EDECEĞİNİ ÖNCEDEN AÇIKLAMIŞTI

Macron'un yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi halinde seçimden birkaç gün sonra kendisinin ve hükümetin istifa edeceğini ifade eden Castex, Başbakanlık görevine 3 Temmuz 2020'de gelmişti.

AA / Esra Taşkın - Dünya

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