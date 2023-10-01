Fransa, Ankara'daki terör saldırısını kınadı

Fransa Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı önündeki terör saldırısı girişimini Türkçe mesajla kınayarak, Türkiye ile dayanışma içinde olduklarını açıkladı.

Fransa Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı önündeki terör saldırısı girişimi yayınlanan Türkçe mesajla kınayarak, "Türkiye ile dayanışma içindeyiz" açıklamasını yaptı.

Fransa, Ankara'da düzenlenen terör saldırısı girişimini Türkçe mesaj ile kınadı. Fransa Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Fransa, Ankara'da İçişleri Bakanlığı binası önünde bu sabah düzenlenen terör saldırısını kınıyor. Türkiye ile dayanışma içindeyiz. Yaralılar ve yakınlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

Saat 09.30 sıralarında İçişleri Bakanlığının Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelen 2 terörist bombalı saldırı girişiminde bulunmuş, teröristlerden biri üzerindeki bombayı patlatmış, diğer terörist ise vurularak etkisiz hale getirilmişti. Saldırı girişiminde 2 polis yaralanmıştı. - PARİS