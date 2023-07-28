Fransa, Almanya, İtalya, İngiltere ve ABD'den Libya'ya seçim çağrısı

Fransa, Almanya, İtalya, İngiltere ve ABD, Libya'da seçim yasalarıyla ilgili anlaşmazlık noktalarının tüm Libyalı tarafların katılımıyla çözülmesi gerektiğini belirtti. Söz konusu 5 ülkenin büyükelçilikleri tarafından seçim sürecine ve Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Abdoulaye Bathily'nin bu bağlamdaki çalışmalarına ilişkin yapılan ortak yazılı açıklama Libya haber ajansı LANA'da yer aldı.

Fransa, Almanya, İtalya, İngiltere ve ABD; Libya'da seçim yasalarıyla ilgili anlaşmazlık noktalarının tüm Libyalı tarafların katılımıyla çözülmesi gerektiğini belirtti.

Söz konusu 5 ülkenin büyükelçilikleri tarafından seçim sürecine ve Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Abdoulaye Bathily'nin bu bağlamdaki çalışmalarına ilişkin yapılan ortak yazılı açıklama Libya haber ajansı LANA'da yer aldı.

Seçim yasalarının uygulanabilir olması için görüş ayrılıklarının olduğu noktaların tüm tarafların katılımıyla çözülmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, Bathily'nin, Seçim Yasalarını Belirleme (6+6) Komitesinin belirlediği yasalar üzerindeki anlaşmazlık noktalarının çözümüne tüm tarafları dahil etme çabasının desteklendiği ifade edildi.

Açıklamada, Libyalı tarafların, seçimlerin en kısa sürede yapılması konusundaki taleplere odaklanması ve bu talebin gerçekleşmesi için gerekli yasal, siyasi ve güvenlik ortamını oluşturmak için de Bathily ile yapıcı işbirliği yapması gerektiği dile getirildi.

Libya Temsilciler Meclisi 25 Temmuz'da, Devlet Yüksek Konseyi de 11 Temmuz'da ülkede seçimlerin düzenlenmesi ve seçim sürecinin denetlenmesi konusunda oluşturulan "yol haritasını" onaylamıştı.

Seçim yasalarının onaylanmasından 240 gün sonra seçimlerin yapılmasını öngören yol haritasında ayrıca, seçimlerin gerçekleşmesini sağlayacak birlik hükümetinin kurulması ve yol haritasının onaylanmasından 20 gün sonra başbakanlık için aday başvurularının başlaması öngörülüyor.