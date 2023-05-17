Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer, İsmail Erel ve Cemil Albay'ı ziyaret etti

Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer, Almanya'da bu sabah evlerine düzenlenen baskınla gözaltına alınan ve akşama doğru serbest bırakılan Türk gazeteciler İsmail Erel ve Cemil Albay'ı ziyaret etti.

Ziyaret ettiği Sabah gazetesinin Frankfurt temsilciliğinde gazetecilere açıklamada bulunan Tunçer, basın ve ifade özgürlüğünü sağladığını iddia eden bir ülkede böyle bir uygulamanın olmaması gerektiğini belirterek, yapılan muameleyi kınadı.

Başkonsolos Tunçer, şu ifadeleri kullandı:

"Çok kıymetli iki gazetecimizin bugün uğramış olduğu bu haksız, menfur muameleyi telin ettiğimizi, kınadığımızı onların yanında söylemek için buradayız. Hakikaten bugün sabah bu gelişmeleri haber aldığımız ilk andan itibaren başta (Dışişleri) Bakanlığımız, Berlin Büyükelçiliğimiz ve Başkonsolosluğumuz olmak üzere ilgili Alman makamlarıyla en yakın şekilde temas kurduk ve gazetecilerimize, basın özgürlüğüne yapılan, fikir, düşünce ve ifade özgürlüğüne yapılan bu saldırıyı kınadığımızı en net ifadelerle söyledik.

Sayın Bakanımız da zaten ülkemizin bu konudaki açıklamalarını yaptılar. Ben de Frankfurt Başkonsolosu olarak buradaki basın mensuplarımızın yalnız olmadığını göstermek, ülkemizin devletimizin ve temsilciliklerimizin onlarla olduğunu göstermek adına buraya gelerek geçmiş olsun dileklerimizi ilettim. Hakikaten yapılan bu muameleyi kesinlikle kabul etmiyoruz."

"Bugünkü muamele kabul edilebilir bir muamele değil"

Burada gazetecilik faaliyetleri çerçevesinde son derece yetkin bir biçimde araştırma yapan ancak gerçeklerin üzerine gittiği için bu şekilde bir muameleyle karşılaşan gazetecilerin yanında olduklarının altını çizen Tunçer, şunları kaydetti:

"Ülke olarak da bu, nasıl bir terör yapılanmasıyla mücadele etmekte olduğumuzun da bir kanıtı. Yani burada hakikate ulaşılmasına da engel olmak isteyen maalesef yapılar var. Alman dostlarımıza da buradan hakikaten uyarı yapmak istiyoruz. Bunun Alman demokrasisine, Alman kurumlarına büyük zarar verdiğini ve buna alet olunmaması gerektiğini buradan bir kez daha ifade etmek istiyoruz."

Tunçer, gazetecilere geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Biz burada onların yanındayız ama bu tür olayların tekrar edilmemesinin büyük önem arz ettiğini düşünüyoruz. Çünkü bugünkü muamele kabul edilebilir bir muamele değil. Hele hele demokratik olduğunu, basın ve ifade özgürlüğünü sağladığını iddia eden bir ülkede böyle bir uygulamanın olmaması gerekiyor, biz bunu kınıyoruz." diye konuştu.