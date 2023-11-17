Florida'da şiddetli yağış sonucu yollar göle döndü

ABD'nin Florida eyaletinde etkili olan fırtınanın yol açtığı şiddetli yağış sonucu yollar göle döndü. Fırtına ve yağış nedeniyle 120 bin ev ve iş yeri elektriksiz kaldı.

ABD'nin Florida eyaletinde etkili olan fırtınanın yol açtığı şiddetli yağış sonucu yollar göle döndü.

ABD'nin Florida eyaletinin güneyini şiddetli fırtına vurdu. Fırtınayla birlikte etkili olan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklarda su baskınları meydana geldi, sürücüler göle dönen yollarda güçlükle ilerledi. Fırtına ve yağış nedeniyle 120 bin ev ve iş yeri ise elektriksiz kaldı.

Fırtınanın etkisini yitirdiği, yağışın devam edebileceği konusunda uyarıda bulunuldu. - FLORIDA