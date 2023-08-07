FKÖ Üyesi Azzam el Ahmed, Lübnan Genelkurmay Başkanı ile ateşkes için adımları ele aldı

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi Üyesi Azzam el Ahmed, Lübnan Genelkurmay Başkanı Joseph Avn ile ateşkes için atılması gereken adımları ele aldı. Görüşmede, Ayn el Helva'daki çatışmalar ve Filistinli mültecilerin durumu ele alındı. Ayrıca, ateşkes için atılması gereken adımlar ve Fetih Hareketi Sorumlusu Ebu Şeref el-Armuş'un ölümüyle ilgili soruşturma konuşuldu.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi Üyesi Azzam el Ahmed, Lübnan Genelkurmay Başkanı Joseph Avn ile ateşkes için atılması gereken adımları ele aldı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, FKÖ Yürütme Komitesi Üyesi Ahmed'in, başkent Beyrut'ta Lübnan Genelkurmay Başkanı Avn ile bir araya geldi belirtildi.

Görüşmede, 29 Temmuz'da kanlı çatışmaların yaşandığı Ayn el Helva ve Filistinli mültecilerin durumunun ele alındığı kaydedildi.

Ayrıca görüşmede, ateşkes için atılması gereken adımlar ile 30 Temmuz'da çatışmalarda öldürülen Fetih Hareketi Sorumlusu Ebu Şeref el-Armuş'un faillerinin ortaya çıkarılması konusunun değerlendirildiği aktarıldı.

Lübnan İçişleri Bakanı Bessam Mevlevi, bugün yaptığı açıklamada, Mülteci Kampı'ndaki durumun sakinleştiğini ve çatışmaların diğer kamplara yayılmasının söz konusu olmadığını söylemişti.

Ayn el-Helva'daki çatışmalar

Lübnan'daki en büyük Filistin mülteci kampı Ayn el-Helva'da 29 Temmuz'da başlayan çatışmalarda 12 kişi öldü, 60'tan fazla kişi yaralandı.

Lübnanlı tarafların arabuluculuğunda 31 Temmuz'da kamptaki Filistinli gruplar arasında ateşkes sağlandığı duyurulmuştu. Buna rağmen taraflar arasında zaman zaman çatışmaların yaşanması nedeniyle henüz tam bir istikrar ortamı sağlanamadı.

Çatışmalar üzerine Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn, 5 ve 6 Ağustos'ta yaptıkları açıklamalarla, vatandaşlarına "Lübnan topraklarını bir an önce terk etmeleri" çağrısında bulunmuştu.

Kuveyt, Katar ve Almanya ise Lübnan'daki vatandaşlarını, "güvenlik sorunu olan yerlerden ve çatışma bölgelerinden uzak durmaları" konusunda uyarmıştı.