Fiyat artışlarından siyasi çıkmaza, İran'daki sokak protestolarının nedenleri

İran'da sokak protestolarının yeniden başlaması çok az kişiyi şaşırttı.

Siyaset ve ekonomi uzmanları uzun zamandır "aç kalan insanların" sokaklara döneceğini tahmin ediyordu.

Halkın beklentileri ve İran'daki vahim ekonomik durum, toplumun bir patlamanın ve protestonun eşiğinde olduğunu gösteriyordu.

Sadece zamanı, yeri ve başlatacak kıvılcım net değildi.

Ağır ekonomik baskılar ve siyasi çıkmazın bir araya gelmesi yeni bir sokak protestolarına ortam yarattı.

Mevcut protestoların ilk günlerinde hükümet ve ona bağlı medya, halkın hoşnutsuzluğunu "kabul ettiklerini" duyururken, bunu geçim sıkıntısına indirgemeye çalıştı.

Ancak, protestocularla yaşanan gerginlikler ve şiddet içeren çatışma haberleri artmaya devam ettikçe, resmi yetkililerin tonu daha da sertleşti.

Bazı bölgelerde "isyancılar ve kamu huzurunu ve güvenliğini bozanlar" olarak adlandırılan kişilere karşı "yasal, adli ve kararlı bir yanıt" verilmesi çağrısında bulundular.

İlk birkaç gün Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve hükümeti, kendisini eleştiren medya kuruluşları tarafından mevcut durumun nedeni olarak gösterildi. Dini lider Ali Hamaney'e veya sisteme karşı sloganlardan ise bahsetmediler.

Hükümet sözcüsü de aynı yaklaşımı sürdürdü fakat halkın geçimini kolaylaştırmak için önerdiği gıda yardımı ve kredi sistemi protestoların ateşini söndüremedi.

Son aylarda yerel medya kuruluşları, fiyat artışları ve yaşam maliyetleri ile iş piyasasındaki kaosun sonuçlarının yeni bir halk protestosuna zemin hazırlayacağını vurgulayan uzmanlar ile ekonomik ve siyasi aktivistlerin uyarılarını defalarca yineledi.

Ekonomi uzmanı Sait Leylaz, son sokak protestolarının patlak vermesinden iki gün önce " İran yağmalandı ve dışarıda hiçbir varlığı kalmadı" demiş ve şöyle devam etmişti:

" İran'ın bankacılık ağındaki varlıklarının yüzde 40'ı sadece kağıt üzerindeki varlıklardan oluşuyor. Ülkenin ekonomik büyümesi sıfır."

Leylaz, haber sitesi Khabar Online'a verdiği mülakatta " İran İslam Cumhuriyeti'nin meşruiyetinin dibe vurduğunu ve yozlaştığını" vurguladı, "Ekonomik sorunları çözmek için kapsamlı tedbirler alınmalı" dedi.

Leylaz, 2017 protestoları sırasında İslam Cumhuriyeti ve Hamaney'in "sistemin kendisini mi yoksa bileşenlerini mi ayakta tutmak gerektiği" gibi zor bir soruyla karşı karşıya kaldığını söyledi ve ekledi:

"Sistem o günden beri kendisinin bileşenlerinden daha önemli olduğu, bileşenlerinin iliklerine kadar yolsuzluğa battığı ve sistemin tüm parçalarının bu yağmalamada rol oynadığı sonucuna hâlâ varamadı."

Sait Leylaz gibi insanların bakış açısına göre, "rejimin yöneticileri" hedeflerine ulaşmak için ülkeyi "çıkmaza" soktular ve kendi çıkarlarının korunması uğruna ülkenin parçalanmasına izin vermeye hazırlar.

Ülkedeki durumla ilgili bu tür uyarılara rağmen dini lider Hamaney pek endişeli görünmüyor.

Geçen ay destekçileriyle yaptığı bir toplantıda, Huzistan'daki ölümlere yol açan toz fırtınası nedeniyle eleştirildiğinde "İslam Cumhuriyeti ilerleme kaydediyor. Çok fazla sıkıntımız var, Huzistan'daki toz en küçük (sorunlardan) biri. Ancak ülke ilerliyor ve yoluna devam ediyor" demişti.

Protestolar neden yeniden alevlendi?

Geçmiş protestolara bakıldığında, İran'daki her protesto dalgasının belirli bir tetikleyici ile başladığı görülüyor. 2017'deki "Pahalılığa Hayır" sloganından, 2019'daki benzin fiyatlarındaki artışa ve "Kadın, Yaşam, Özgürlük" hareketinin oluşmasına yol açan Mahsa Amini'nin ölümüne kadar hepsinde bir tetikleyici olay vardı.

Siyasi konular uzmanı Navid Kalhorodi, son protestoların geçmişteki örneklerden dört açıdan farklı olduğu görüşünde.

BBC Farsça'ya verdiği mülakatta, bunlardan ilkini "askıda kalma durumu" olarak tanımlıyor.

İran İslam Cumhuriyeti'nin 2025'te nın ardından "askıya alınmış durumda" kaldığını söylüyor.

Toplumun ve hükümetin büyük bir kısmı büyük bir olay bekliyor, bu yüzden pratikte kimse hiçbir şey yapmıyor ve hiçbir karar alınmıyor.

Tahran Üniversitesi'nde siyaset profesörü olan Kalhorodi, ikinci faktörün "monarşi" değişkeni olduğunu düşünüyor.

Mahsa Amini hareketi sırasında tüm muhalif grupların siyaset sahnesinde yer aldığını, ancak son protestolarda geri çekildiklerini belirtiyor.

İran'ın İslam devriminde devrilen son şahının oğlu olan Rıza Pehlevi ve destekçileri, kendilerini meşruiyet sahibi ve İslam Cumhuriyeti'ne alternatif olarak gördüğünü söylüyor.

İran hükümetinin davranışının da Rıza Pehlevi'yi ana tehdit, rakip ve alternatif olarak gördüğünü gösterdiğini düşünüyor.

Kalhoroudi, ülkenin bir "geçiş sürecinde" olduğunu ve toplumdaki radikal tutumların yoğunlaştığını, kamuoyunun ve sanatçılar da dahil olmak üzere toplumun çeşitli kesimlerinin hükümetle net bir sınır çizmeye zorlandığını düşünüyor.

Yeni neslin, özellikle de öğrencilerin reformist ve köktendinci hareketlerle siyasi bağları yok ve Mesud Pezeşkiyan'ın sorunları çözmedeki yetersizliği, ülkenin koşullarını iyileştirmeye yönelik son umutları da boşa çıkardı.

Ülkenin ekonomik durumuna da değinen Kalhoroudi ülkedeki protestoları "tamamen ekonomik" olarak değerlendiriyor ve Mahsa Amini hareketinin aksine, hükümetin bunları "bir dış düşmana" mal edemeyeceğine inanıyor.

Navid Kalhoroudi son protestoların geçmişteki protestolara ne kadar benzediği sorusuna şu yanıtı veriyor:

"Protestocular geçmişte olduğu gibi sokaklara döküldü ve hükümet de protestoları nasıl bastıracaklarını ve kontrol edeceklerini biliyor."

Yurtdışındaki hükümet karşıtı güçlerin hala pasif olduğuna ve İran'daki "güvenlik güçlerinin bütünlüğünün hala korunduğuna" inanıyor.

Pezeşkiyan ne yapacak?

Pazarcıların doların artışını protesto etmek için kepenk indirmesi ve protesto dalgasının sokaklara taşmasının ardından Mesud Pezeşkiyan, protestoların üçüncü gününde bir grup esnaf ve pazarcıyla bir araya gelerek sorunlarını çözme sözü verdi.

Hammihan gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Muhammed Cevad Rooh, Ensaf News'e verdiği mülakatta, ekonomik sorunlar ve yaptırımların çözülmemesi halinde "bu tür görüşmelerin göstermelik olacağını ve teselli ile sınırlı kalacağını" vurguladı:

"Yürütme organının baş yetkilisi olarak cumhurbaşkanının protestocuların sesini duyduğunu açıklaması ilk bakışta olumlu bir adım.

"Ancak bu tepkinin protestolar sokağa taştığında ortaya çıkması, bir tür pasif ve tepkisel yaklaşıma işaret ediyor ve diyalog mekanizmasının protestolar başlamadan önce neden harekete geçirilmediği sorusunu akla getiriyor."

Cumhurbaşkanlığının ilk gününden bu yana çok sayıda iç ve dış krizle karşı karşıya kalan Pezeşkiyan, bu sefer kendi halkıyla karşı karşıya gelmiş görünüyor.

Oysa daha bir ay önce "Birçok kez söyledim, eğer birileri halkın önünde duracaksa, ben o sırada olmayacağım" demişti.

Fararou haber ve analiz sitesi, Cumhurbaşkanının hatalarından bahsettiği yazısında ilk hatasının cumhurbaşkanlığına adaylığını koyması olduğunu aktardı.

Pezeşkiyan'ın seçim sonuçları ve zaferi karşısında "şoke olduğunu" hatırlattı:

"Tıp fakültesine kabul edildiğimde şoke olmuştum, tıpkı şimdi cumhurbaşkanı olacağımı düşünmediğimde olduğu gibi" demişti Pezeşkiyan.

Bu analitik haber sitesi, hükümetin "birlik" sloganı fikrini eleştirip Pezeşkiyan'ın "karar verme konusundaki cesaretsizliğine" dikkat çekerken, sık sık konuşmasını "konuşma terapisi" olarak nitelendirdi.

Ekonomist Sait Leylaz da bu algıya katılıyor ve şöyle diyor:

"Pezeşkiyan hükümeti karar almaktan çekinme noktasına geldi ve hiçbir karar alınamıyor. Çok sayıda toplantı yapılıyor ama hiçbir sonuç yok.

"Yanlış da olsa bir karar alabilecek bir sistem yok."

Siyasi aktivist ve gazeteci Abbas Abdi ise İtimat gazetesinde yazdığı yazıda benzin fiyatlarındaki artış ile halk protestoları arasındaki bağlantıyı reddetti:

"Halkın protestolarının başka kökleri var ve giderek yoğunlaşıyor.

"Benzin fiyatını sabitleyerek insanlara bir bahane vermemeye çalışıyorlar, ancak memnuniyetsizliğin kaynağını kurutmuyorlar.

"Sonuç olarak memnuniyetsizlik artıyor ve böyle durumlarda er ya da geç protesto etmek için bir neden bulunur."

Yetkililer 'sokağı' nasıl görüyor?

İran hükümeti her zaman insanların sokağa çıkmasına karşı duyarlı olmuştur.

Sokak mitingleri hükümete destek amacıyla düzenlendiğinde resmi medyada geniş yer buluyor, ancak protesto niteliği kazandığında, yetkililerin bu tür toplantılara yönelik üslup ve yaklaşımları değişiyor.

Devrimden sonraki yıllarda İran hükümeti, sokak protestolarına müsamaha göstermemenin yanı sıra, sokak konserleri düzenlemek ve hatta büyük kalabalıklarla futbol maçları yapmak gibi siyasi olmayan toplantılardan da kaçındı.

Homayoun Şajarian'ın Azadi Meydanı'ndaki konserinin iptal edilmesi ve diğer yandan Tahran Belediyesi'nin Devrim Meydanı'nda İran Yayın Kurumu'nun kapsamlı reklamlarıyla bir konser düzenlemesi, halk toplantılarına yönelik ikili yaklaşımın bir örneği.

İran yerel medyası ve haber ajansları tarafından yapılan yayınlar incelendiğinde, devam eden sokak protestolarına ilişkin haberlerin ilk günlerde özel bir dikkatle yayınlandığı görülür; Ali Hamaney'e yönelik "yapısal olarak yıkıcı" sloganların çıkarılması veya tonunun düşürülmesi ve "Protestocularla Buluşma" gibi başlıkların kullanılması dahil.

"Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin Protestolara Farklı Yaklaşımı" ve "Protestocular Düşmanların İstismarına Karşı Mesafeli" de diğer başlıklar arasındaydı.

Bu arada bir diğer yayın kuruluşu IRIB da kendisini benzin ve döviz piyasasıyla ilgili haberlerde "sahnedeki ilk anlatıcı" olarak tanıttı.

İran'ın çeşitli şehirlerinde protestocular varlık göstermeye devam ederken, hükümetin geçim vaatleri ve geçici kapatmalar protestoların yatışmasını sağlamamış görünüyor.

Protestolar devam ederken, bazı yetkililer geçim protestoları ile "yıkıcı eylemler" olarak adlandırdıkları eylemleri birbirinden ayırmaya çalıştı.

Bu bağlamda, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Larijani, protestocu esnafların pozisyonlarının "yıkıcı unsurlardan" ayrı olduğunu söyledi ve bu iç meseleye dış müdahalenin bölgede daha geniş bir istikrarsızlığa yol açabileceği uyarısında bulundu.

Bu, İran hükümetini protestocuları "öldürmeleri" halinde ABD'nin protestocuları "kurtaracağı" konusunda uyaran ABD Başkanı Donald Trump'ın tepkisine bir gönderme.

Aynı zamanda Tahran cuma namazı imamı Muhammet Cevat Hac Ali Ekberi, 2 Ocak Cuma günü verdiği hutbede, pazarcı esnafı ve loncaların ekonomik istikrarsızlık ve döviz fiyatlarındaki artışa ilişkin kaygılarını "gerçek ve haklı" olarak nitelendirerek, hükümet ve rejimin bu geçim sorunlarının farkında olduğunu ve çözüme öncelik verdiğini söyledi.

Aynı zamanda meşru protestoların yasal çerçeveler içinde kalması gerektiğini vurgulayarak ekonomik sorunların güvenlik krizine dönüşmesinin insanların geçim kaynaklarına zarar vereceği uyarısında bulundu.

İran hükümetine yakın bazı yetkililerin ve medya kuruluşlarının üslup değiştirmesi ve protestocuları "isyancı" olarak nitelendiren bir dil kullanmaya başlamasıyla birlikte, protestoların devam etmesi, coğrafi olarak yayılması ve farklı grupların biraraya gelmesi halinde İran hükümetinin protestoculara yaklaşımı ve medya politikası bir kez daha ciddi bir sınava tabi olacak.