Fırtınada kıyıya oturan kuru yük gemisi için kurtarma çalışması başlatıldı
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Doğu Karadeniz'in sahil kentlerinde etkili olan fırtına sonucu Hopa ilçesinde bir kuru yük gemisi kıyıya sürüklendi ve karaya oturdu. Gemi için kurtarma çalışmaları başlatıldı.
ARTVİN'in Hopa ilçesinde Karadeniz'de etkili olan fırtına kaynaklı oluşan dev dalgalar nedeniyle Esenyalı Gemi İşletmeciliği'ne ait 'FR Pearl' adlı kuru yük gemisi, sürüklendiği kıyıda karaya oturdu.
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Mehmet CAN PEÇE-Hayati AKBAŞ/HOPA,(ARTVİN)-
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya