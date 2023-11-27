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Fırtınada kıyıya oturan kuru yük gemisi için kurtarma çalışması başlatıldı

Doğu Karadeniz'in sahil kentlerinde etkili olan fırtına sonucu Hopa ilçesinde bir kuru yük gemisi kıyıya sürüklendi ve karaya oturdu. Gemi için kurtarma çalışmaları başlatıldı.