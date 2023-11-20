Haberler ›› Dünya ›› Fırtına ve sel felaketinde toplam 9 vatandaş hayatını kaybetti

Fırtına ve sel felaketinde toplam 9 vatandaş hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, fırtına, sel ve aşırı yağışlar sonucunda 9 vatandaşın hayatını kaybettiğini açıkladı. Ayrıca, Karadeniz Ereğli'de 3, Batman'da 4 ve Diyarbakır'da 1 vatandaşın daha hayatını kaybettiği belirtildi. Arama kurtarma faaliyetlerine 797 kişi katılıyor.