Fırtına ve sel felaketinde toplam 9 vatandaş hayatını kaybetti
- Güncelleme:
Dünya Haberleri
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, fırtına, sel ve aşırı yağışlar sonucunda 9 vatandaşın hayatını kaybettiğini açıkladı. Ayrıca, Karadeniz Ereğli'de 3, Batman'da 4 ve Diyarbakır'da 1 vatandaşın daha hayatını kaybettiği belirtildi. Arama kurtarma faaliyetlerine 797 kişi katılıyor.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: " Fırtına, sel ve aşırı yağışlardan dolayı 9 vatandaşımız hayatını kaybetti""Gemide bulunan 13 Türk mürettebattan 1'inin cansız bedenine ulaşılmıştır""Arama kurtarma faaliyetlerinde 797 kişi var""Karadeniz Ereğli'de 3 vatandaşımız hayatını kaybetti"" Batman'da 4 vatandaşımız hayatını kaybetti. Diyarbakır'da da 1 vatandaşımız hayatını kaybetti."
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya