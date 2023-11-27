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Fırtına Dinince Gemiler Güvenli Bölgeye Çekilecek

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Artvin'in Hopa ilçesi açıklarında fırtına nedeniyle karaya oturan 'FR Pearl' adlı kuru yük gemisi, sağanağın azalması ve fırtının dinmesi sonrası güvenli bölgeye çekilecek.

Artvin'de fırtına; kuru yük gemisi karaya oturdu, 13 kişi kurtarıldı (3)

Artvin'in Hopa ilçesi açıklarında fırtına nedeniyle sürüklendiği kıyıda karaya oturan ve 13 mürettebatı halatlarla kurtarılan Palau bandıralı 'FR Pearl' adlı kuru yük gemisinin bulunduğu bölgede ekipler, emniyet şeridi çekilen sahil bandını yaya geçişine kapattı.

Ağır hasar alan gemi ise bölgede etkili olan şiddetli sağanağın azalması ve etkili fırtınanın dinmesi sonrası planlanacak operasyonla, bulunduğu yerden güvenli bölgeye çekilecek.

Bu arada sağlık durumları iyi olan ve ilçede misafir edilen yabancı mürettebatın ise işlemleri sonrası ülkelerine gönderileceği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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