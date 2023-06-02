First Lady Jill Biden, Mısır'da

ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi First Lady Jill Biden, resmi temaslar kapsamında bugün Mısır'ın başkenti Kahire'ye geldi. Ürdün Kralı Abdullah'ın oğlu Veliaht Prens Hüseyin'in dün yapılan düğününe katılan Jill Biden, Ürdün'den sonra Mısır'a geldi. Jill Biden'ı Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah El-Sisi'nin eşi First Lady Entissar Amer karşıladı. Jill Biden'ın ilerleyen günlerde Fas ve Portekiz'i ziyaret etmesi bekleniyor.