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First Lady Jill Biden, Mısır'da

First Lady Jill Biden, Mısır'da

Dünya Haberleri

ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi First Lady Jill Biden, resmi temaslar kapsamında bugün Mısır'ın başkenti Kahire'ye geldi. Ürdün Kralı Abdullah'ın oğlu Veliaht Prens Hüseyin'in dün yapılan düğününe katılan Jill Biden, Ürdün'den sonra Mısır'a geldi. Jill Biden'ı Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah El-Sisi'nin eşi First Lady Entissar Amer karşıladı. Jill Biden'ın ilerleyen günlerde Fas ve Portekiz'i ziyaret etmesi bekleniyor.

ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi First Lady Jill Biden, resmi temaslar kapsamında bugün Mısır'ın başkenti Kahire'ye geldi.

Ürdün Kralı Abdullah'ın oğlu Veliaht Prens Hüseyin'in dün yapılan düğününe katılan Jill Biden, Ürdün'den sonra Mısır'a geldi. Jill Biden'ı Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah El-Sisi'nin eşi First Lady Entissar Amer karşıladı. Jill Biden'ın ilerleyen günlerde Fas ve Portekiz'i ziyaret etmesi bekleniyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Amerika Birleşik Devletleri Jill Biden Mısır Dünya Haberler

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