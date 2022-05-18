Finlandiya ve İsveç resmen başvurdu - Haberler

Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya akredite olan büyükelçileri, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e NATO'ya başvurularını resmi olarak yaptı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Finlandiya'nın NATO nezdinde akredite Büyükelçisi Klaus Korhonen ve İsveç'in NATO nezdinde akredite büyükelçisi Axel Wernhoff'un sunduğu başvuruları kabul etti.

Demirören Haber Ajansı / Dünya