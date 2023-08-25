Finlandiya, Ukrayna'ya 18. yardım paketini gönderecek

Finlandiya, Ukrayna'ya destek amacıyla savunma malzemelerinden oluşan 18'inci yardım paketini yollayacak. Bu paketin maliyeti yaklaşık 94 milyon avro olarak hesaplandı.

Finlandiya, Ukrayna'ya destek amacıyla savunma malzemelerinden oluşan 18'inci yardım paketini yollayacak.

Finlandiya hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, hükümetin teklifi üzerine bu kararı aldı.

Söz konusu yardım, Finlandiya tarafından Ukrayna'ya gönderilen 18'inci savunma malzemesi paketi olacak.

Hükümete göre bu paketin maliyeti yaklaşık 94 milyon avro olarak hesaplandı.

Finlandiya'nın şimdiye kadar Ukrayna'ya gönderdiği savunma malzemelerinin değeri 1,3 milyar avro olarak kaydedildi.