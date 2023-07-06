Finlandiya, Ukrayna'ya 105 Milyon Euro Değerinde Askeri Yardım Paketi Duyurdu

Finlandiya Savunma Bakanlığı, içinde uçaksavar silahlarının da bulunduğu 105 milyon Euro değerinde Ukrayna'ya yapılacak askeri yardım paketini duyurdu. Bu paket, daha önce sunulan savunma malzemesi paketlerinin toplam değerini 1,2 milyar Euro'ya çıkaracak.

Finlandiya Savunma Bakanlığı, içinde uçaksavar silahlarının da bulunduğu 105 milyon Euro değerinde Ukrayna'ya yapılacak askeri yardım paketini duyurdu.< Finlandiya Savunma Bakanlığı açıklamasında "Bu, diğer öğelerin yanı sıra uçaksavar silahları ve mühimmat da dahil olmak üzere Ukrayna'ya 17. savunma malzemesi paketi olacak. Bu paketteki savunma malzemesi kapasitesi Finlandiya'ya tahmini olarak 105 milyon Euro'ya mal olacak. Şimdiye kadar sunulan tüm savunma malzemesi paketlerinin toplam değeri yaklaşık 1,2 milyar Euro'dur" denildi.