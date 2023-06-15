Finlandiya Savunma Bakanı: Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğiz

Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Kiev yönetimine destek olmaya devam edeceklerini belirterek, 'Korkarım ki bu savaş uzun sürecek. Önümüzde çok önemli günler ve haftalar var.' dedi.

Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen, Rusya- Ukrayna Savaşı'nda Kiev yönetimine destek olmaya devam edeceklerini belirterek, "Korkarım ki bu savaş uzun sürecek. Önümüzde çok önemli günler ve haftalar var." dedi.

Kaikkonen, Brüksel'deki NATO karargahında düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ukrayna'nın özgürlük için savaştığının altını çizen Kaikkonen, "Ülkemizde yeni hükümetin kurulması için görüşmeler sürüyor. Muhtemelen gelecek hafta yeni bir hükümetimiz olacak ancak sizi temin ederim ki Finlandiya gelecekte de Ukrayna'yı desteklemeye devam edecek." ifadesini kullandı.

Kaikkonen, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Kiev yönetimine destek olmayı sürdüreceklerini vurgulayarak, "Korkarım ki bu savaş uzun sürecek. Önümüzde çok önemli günler ve haftalar var." dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in görev süresinin uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin soruya Kaikkonen, "Bu benim kulağıma kötü gelmiyor. Stoltenberg, çok iyi bir iş çıkardı ama elbette bir gün emekli olmak istediğinden eminim." yanıtını verdi.

"Gelecek haftalarda daha fazla hareketlilik göreceğiz"

Estonya Savunma Bakanı Hanno Pevkur da Rusya-Ukrayna Savaşı'nda iki tarafın da kayıplar verdiğini belirterek, "Bu da Ukrayna'ya yardımın son derece kritik olduğu anlamına geliyor. Ukrayna'ya yardım etmeyi sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Pevkur, Ukrayna'dan Rusya'ya büyük bir karşı saldırının henüz başlamadığına işaret ederek, "Farklı bölgelerde hareket eden bazı tugayların varlığını gözlemliyoruz ancak hala büyük tank taburlarını hareket halinde görmüyoruz. Gelecek haftalarda daha fazla hareketlilik göreceğiz." diye konuştu.

Ukrayna'ya çok baskı kurulmaması gerektiğini vurgulayan Pevkur, "Ne yapacaklarını biliyorlar, biz onlara yardım ediyoruz. Bırakalım da savaşı kazansınlar." dedi.

Letonya Savunma Bakanı Inara Murniece ise Ukrayna'nın NATO'ya katılımını desteklediklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bugün Rusya'nın Ukrayna'ya karşı çok acımasız ve saldırgan bir savaş yürüttüğünü görüyoruz. Elbette herkes Ukrayna'nın karşı taarruzunun çok başarılı olmasını bekliyor ancak kabul etmeliyiz ki bu uzun vadeli bir süreç olacak ve Ukrayna'yı sadece bu karşı taarruz sırasında değil ne kadar sürerse sürsün desteklemeliyiz."