Finlandiya, Rusya ile sınır kapılarını kapatma kararı aldı

Finlandiya'nın Rusya ile dört sınır kapısını kapatma kararı ve geri kalan tüm kontrol noktalarını kapatma planlarından derin üzüntü duyulduğu açıklandı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bu durumun Finlandiya ile olan ilişkileri olumsuz etkileyeceğini belirtti.

MOSKOVA, 21 Kasım (Xinhua) -- Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Finlandiya'nın Rusya'yla dört sınır kapısını kapatma kararı ve geri kalan tüm kontrol noktalarını kapatma planlarından derin üzüntü duyduklarını söyledi.

Peskov Pazartesi günü yaptığı açıklamada, " Finlandiya'yla karşılıklı güvene dayalı, uzun soluklu, faydalı ve gayet iyi ilişkilerimiz vardı. Dolayısıyla bu durum son derece üzücü" dedi.

Sözcü, "Bu ilişkilerin yerini Rus karşıtlığının almasından elbette üzüntü duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Peskov, iki ülke arasındaki diyalog eksikliği nedeniyle Rusya'nın, Finlandiya'nın kararını etkilemesinin zor olacağını kaydetti.

Sözcü, Finlandiya'nın Rus sınır muhafızlarına yönelik suçlamalarını ise reddetti. Finlandiya, Rus sınır muhafızlarını belgesiz sığınmacıların Finlandiya sınırından geçmesine izin vermekle suçlamıştı.

"Bu suçlamaları reddediyoruz" diyen Peskov, Rus sınır yetkililerinin sadece yasal göçmenlerin geçişine izin verdiğini ve tüm resmi talimatlara uygun hareket ettiğini sözlerine ekledi.

Finlandiya kabinesi kısa süre önce Rusya'yla güneydoğu sınırındaki geçiş noktalarının 18 Kasım 2023 - 18 Şubat 2024 tarihleri arasında tamamen kapatılacağını ilan etmişti.

Finlandiya'nın İltalehti gazetesi, Finlandiya hükümetinin Rusya'yla geri kalan tüm sınırların kapatılmasına yönelik ek kararlar alabileceğini duyurmuştu.