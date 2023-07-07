Finlandiya, Rus vatandaşlarının seyahatlerini kısıtlamaya devam edecek

Finlandiya Dışişleri Bakanlığı, Rus vatandaşlarının Finlandiya'ya ve diğer Schengen bölgesi ülkelerine zorunlu olmayan seyahatlerinin kısıtlanmaya devam edeceğini duyurdu. İş amaçlı seyahat edenlere, mülk sahiplerine ve öğrencilere yönelik kısıtlamaların sıkılaştırılacağı belirtildi.

HELSİNKİ, 7 Temmuz (Xinhua) -- Finlandiya Dışişleri Bakanlığı, Rus vatandaşlarının Finlandiya'ya ve Finlandiya üzerinden diğer Schengen bölgesi ülkelerine zorunlu olmayan seyahatlerinin kısıtlanmaya devam edeceğini açıkladı. Bakanlık ayrıca iş amaçlı seyahat edenlere, mülk sahiplerine ve öğrencilere yönelik kısıtlamaların sıkılaştırılacağını duyurdu.

Bakanlığın Perşembe günü yaptığı basın açıklamasında iş amaçlı seyahat edenlerin sadece Finlandiya'ya girişine izin verileceği, diğer ülkelere transit geçişlerinin yasaklanacağı belirtildi. Ayrıca bu kişilerin "Finlandiya'ya şahsen gelmek için önemli bir sebep" göstermeleri, mülk sahiplerinin de ülkede bizzat bulunmak için gerekçe sunmaları gerektiği belirtildi.

Öğrencilerin ise yalnızca bir aşamayı kapsayan program veya çalışmalara (değişim programları gibi) katılmalarına izin verilecek.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Perşembe günü erken saatlerde 9 Finlandiyalı diplomatın sınır dışı edildiğini ve St. Petersburg'daki Finlandiya konsolosluğunun 1 Ekim 2023 tarihinden itibaren kapatılacağını duyurmuştu.

Buna karşılık Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto, Twitter üzerinden bir açıklama yaparak ülkesinin karşı önlemler hazırladığını, St. Petersburg'daki Finlandiya konsolosluğunun mukabilinin Finlandiya'nın batısındaki Turku'da bulunan Rusya konsolosluğu olduğunu vurgulamıştı.

Finlandiya 6 Haziran'da Rusya Büyükelçiliği'nin 9 çalışanını sınır dışı etmiş, bunun üzerine Rusya Dışişleri Bakanlığı "gerekli tepkiyi göstereceklerini" açıklamıştı.