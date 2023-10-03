Finlandiya, olası göçmen akınına karşı hazırlık yapıyor

Finlandiya, olası bir büyük göçmen akınına karşı hazırlık yapmak amacıyla LATU 23 adlı bir tatbikat başlattı. Tatbikata Avrupa Birliği Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı (Frontex), Avrupa Birliği İltica Ajansı ve Estonya Polis ve Sınır Muhafızları'nın uluslararası temsilcileri de katıldı.

HELSİNKİ, 3 Ekim (Xinhua) -- Finlandiya olası bir büyük göçmen akınına hazırlanmak üzere Pazartesi günü LATU 23 adlı beş günlük kapsamlı bir ortak hazırlık tatbikatı başlattı.

Finlandiya Sınır Muhafızları tarafından yapılan açıklamada Avrupa Birliği Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı (Frontex), Avrupa Birliği İltica Ajansı ve Estonya Polis ve Sınır Muhafızları'nın uluslararası temsilcilerinin, Finlandiya'daki çeşitli devlet kurumlarıyla birlikte tatbikata katıldıkları belirtildi.

Finlandiya parlamentosu Temmuz 2022'de ülkenin sınır kanunlarında yapılan değişiklikleri onaylayarak, yetkililerin istisnai durumlarda sınırları kapatmasına yahut sınır giriş noktalarının sayısını sınırlamasına olanak sağlamıştı.

Finlandiya devlet televizyonu Yle'ye göre 2015'te Avrupa'daki göçmen krizi sırasında Ortadoğu, Afrika ve Güney Asya'dan yaklaşık 32.000 sığınmacı Finlandiya'ya ulaştı.