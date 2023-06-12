Finlandiya, NATO'nun askeri kanadına resmi olarak entegre oldu

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, ülkesinin NATO'nun askeri kanadına resmi entegrasyon sürecinin tamamlandığını bildirdi.

Niinistö, Finlandiya'nın NATO'nun askeri kanadına katılımı sürecinin tamamlanmasına ilişkin ortak bildirinin imza töreninde konuştu.

Bugün düzenlenen törenin Finlandiya Savunma Kuvvetleri ile NATO askeri yapıları arasındaki entegrasyon sürecinin resmi olarak tamamlanmasına işaret ettiğini belirten Niinistö, "Süreç çok hızlı ilerledi. NATO ile yaklaşık 30 yıldır sürdürdüğümüz yakın işbirliği ve askeri birlikte çalışabilirliğimiz bu hızı mümkün kılmıştır." ifadesini kullandı.

Niinistö, Finlandiya'nın NATO yapılanmasına tam entegrasyonunun zaman alacağını vurgulayarak, "Müttefik Finlandiya olarak, ilgili hak ve yükümlülüklere sahip bir ittifak üyesi olarak süreci devam ettiriyoruz. NATO, Finlandiya ile, yükümlülüklerini ve taahhütlerini ciddiye alan bir müttefik kazanmıştır." diye konuştu.

İsveç'in NATO üyeliğinin kendileri için son derece önemli olduğuna işaret eden Niinistö, "Birçok kez söyledim ama bir kez daha tekrar ediyorum ki İsveç'in üyeliği olmadan bizim üyeliğimiz tamamlanmış sayılmaz. Finlandiya için İsveç'in üyeliği sadece siyasi açıdan değil askeri açıdan da büyük önem taşımaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından Finlandiya ile komşusu İsveç, onlarca yıllık askeri tarafsızlık politikasını sona erdirerek 18 Mayıs 2022'de NATO üyeliği için başvuru yapmıştı.

Finlandiya 4 Nisan'da NATO'nun 31. üyesi olurken, İsveç'in üyeliği için Türkiye ve Macaristan'dan henüz onay çıkmadı.