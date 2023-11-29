Finlandiya, doğudaki sınır kapılarını geçici olarak kapatıyor

Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo, ülkenin doğudaki tüm sınır kapılarını geçici olarak kapatma kararı aldı. Kararın 13 Aralık'a kadar yürürlükte olacağı belirtildi.

HELSİNKİ, 29 Kasım (Xinhua) -- Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo, Perşembe gününden itibaren iki hafta boyunca ülkenin doğudaki tüm sınır kapılarını geçici olarak kapatacağını açıkladı.

Orpo, Salı günü düzenlediği basın toplantısında kararın 13 Aralık'a kadar yürürlükte kalacağını söyledi.

Finlandiya 18 Kasım'da ülkenin güneydoğusundaki dört sınır geçiş noktasını kapatmıştı. Geçen Cuma gününden bu yana sadece en kuzeydeki Raja-Jooseppi sınır kapısı açık tutuluyor.

İçişleri Bakanı Mari Rantanen, doğudaki sınır kapılarının tamamen kapatılması gerektiğine dikkat çekerek, lüzum görülürse kapatma süresinin uzatılabileceğini kaydetti.