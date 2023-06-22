Finlandiya Dışişleri Bakanı Valtonen, İsveç ve Estonya'yı ziyaret etti

Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen, göreve başladıktan sonra ilk ziyaretlerini İsveç ve Estonya'ya gerçekleştirdi. Valtonen, İsveçli mevkidaşı Tobias Billström ve Estonyalı mevkidaşı Margus Tsahkna ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen, göreve başladıktan sonra ilk ziyaretlerini İsveç ve Estonya'ya gerçekleştirdi.

Valtonen, Twitter'dan yaptığı açıklamada, kendisini yeni görevi dolayısıyla tebrik edenlere teşekkür etti.

Dün, İsveçli mevkidaşı Tobias Billström ile bir araya geldiğini belirten Valtonen, "İsveç'e çok başarılı bir ilk ziyaret gerçekleştirdim. İsveç, Finlandiya'nın en yakın ortağıdır. İkili ilişkilerimizi birlikte geliştirmek için sabırsızlanıyoruz. İsveç'in Vilnius'taki zirveden önce NATO üyesi olması önemli." ifadesini kullandı.

Valtonen, bugün de Estonyalı mevkidaşı Margus Tsahkna ile bir araya geldi.

Ziyaretin verimli geçtiğini kaydeden Valtonen, "Meslektaşım Margus Tsahkna ile güncel dış politika ve güvenlik politikası konularında görüş alışverişinde bulunmak çok faydalı oldu. Estonya ile ikili ilişkilerimiz mükemmel." değerlendirmesinde bulundu.

Ulusal Koalisyon Partisi lideri Petteri Orpo başbakanlığındaki koalisyon hükümetinde yer alan Valtonen, 20 Haziran'da Finlandiya'nın Dışişleri Bakanı olarak atanmıştı.