Finlandiya'dan NATO üyeliğine ilişkin açıklama

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve Başbakanı Sanna Marin, Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin ortak açıklamada bulundu. Açıklamada, "Finlandiya gecikmeden NATO üyeliğine başvurmalı. Bu kararın alınması için gereken ulusal adımların önümüzdeki birkaç gün içinde hızla atılacağını umuyoruz" denildi.

Finlandiya Cumhurbaşkanı ve Başbakanı tarafından yapılan ortak açıklamada, Finlandiya'nın gecikmeden NATO üyeliğine başvurması gerektiği ifade edildi. Finlandiya'nın üyelinin, tüm savunma ittifakını güçlendireceği belirtilen açıklamada, "Artık karar verme anı yaklaştığına göre, parlamenter gruplara ve partilere de bilgi için ortak görüşlerimizi bildiriyoruz. NATO üyeliği Finlandiya'nın güvenliğini güçlendirecektir. Bir NATO üyesi olarak Finlandiya, tüm savunma ittifakını güçlendirecektir. Finlandiya gecikmeden NATO üyeliğine başvurmalı. Bu kararın alınması için gereken ulusal adımların önümüzdeki birkaç gün içinde hızla atılacağını umuyoruz" ifadelerine yer verildi.

Demirören Haber Ajansı / Dünya