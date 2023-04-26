Finlandiya'dan Çin-Ukrayna görüşmesine 'iyi haber' yorumu

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasındaki telefon görüşmesini "iyi haber" şeklinde yorumladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve Çin Devlet Başkanı Cinping bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Zelenski görüşmeyi sosyal medya hesabından duyurarak, "Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile uzun ve anlamlı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Bu görüşmenin ve Ukrayna'nın Çin Büyükelçisi'nin atanmasının ikili ilişkilerimizin gelişimine güçlü bir ivme kazandıracağına inanıyorum" ifadelerini kullandı. Bunun ardından Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö da Zelenski'nin açıklamasını paylaşarak "iyi haber" ifadelerini kullandı.