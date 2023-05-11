Finlandiya'da Üst Geçit Çöktü: 27 Kişi Yaralandı

Finlandiya'nın Espoo kentinde bir inşaatın yanında bulunan geçici üst geçit çöktü. Olayda 27 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Finlandiya Başbakanı ve Cumhurbaşkanı olayla ilgili açıklamalarda bulundu.

Finlandiya'nın Espoo kentinde bu sabah saatlerinde geçici olarak hizmet veren bir üst geçidin çöktüğü ve o sırada geçidin üstünde bulunan kişilerin birkaç metre düştüğü belirtildi. Polis, aralarında çocuklarında bulunduğu yaralıların hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Espoo kentinin Tapiola bölgesinde bir inşaatın yanında bulunan ve kontrplaktan yapılan geçici üst geçit, bu sabah saatlerinde çöktü. Olay sırasında köprünün üstünde bulunan ve aralarında çocukların da bulunduğu kişilerin birkaç metre düşerek yaralandığı belirtildi. Yerel basın, toplamda 27 kişinin yaralandığını ve 15 kişinin çevredeki dört hastaneye kaldırıldığını kaydetti.Polis yaralı sayısı hakkında bilgi vermedi ancak olay yerinde teknik incelemenin devam ettiğini ifade etti. Finlandiya Başbakanı Sanna Marin "Espoo'dan şok edici haberler. Kazada yaralananlara ve yakınlarına sabırlar" açıklamasını yaptı. Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto olayla ilgili "Tapiola'daki kazayla ilgili şok edici haberler. Destek ve yardım sağlamak önemli" ifadelerini kullandı.