Finlandiya'da Ulusal Koalisyon Partisi hükümeti kuracak

Finlandiya'da seçimleri birinci tamamlayarak hükümet kurma görevini üstlenen Ulusal Koalisyon Partisinin lideri Petteri Orpo, görüşülen üç parti ile hükümet programı üzerinde anlaştıklarını açıkladı.

Finlandiya'da seçimleri birinci tamamlayarak hükümet kurma görevini üstlenen Ulusal Koalisyon Partisinin lideri Petteri Orpo, görüşülen üç parti ile hükümet programı üzerinde anlaştıklarını açıkladı.

Finlandiya'dan YLE'nin haberine göre, 44 gün süren koalisyon görüşmelerinin ardından Orpo, hükümet programı üzerinde anlaşmaya vardığını duyururken "İşte oldu." ifadesini kullandı.

Finlandiya'nın bir sonraki hükümeti, Ulusal Koalisyon Partisi, Gerçek Finler Partisi, İsveç Halk Partisi ve Hristiyan Demokratlar Partisinden oluşacak.

Orpo, koalisyon görüşmelerinin uzun sürmesinin, hükümetin hareket kabiliyeti ve uzun ömürlülüğü açısından faydalı olacağını ifade etti.

Finlandiya medyasına göre yeni hükümet programı, polis sayısının yüzde 10 artırılması ve daha katı göçmen politikası gibi planları içeriyor.

Dört partinin temsilcileri, hükümet programının bugün öğleden sonra kamuoyuna açıklanacağını duyurdu.