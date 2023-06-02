Finlandiya Cumhurbaşkanı Brezilya Devlet Başkanı ile Görüştü

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, resmi ziyaret kapsamında Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'ya ziyarette bulundu. İki lider Ukrayna'daki savaş, barış, güvenlik ve iklim değişikliği konularını ele aldı. Ticaret hacmi de açıklandı.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, resmi ziyaret kapsamında Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'ya ziyarette bulundu.

Ulusal basında çıkan haberde, iki liderin Devlet Başkanlığı Sarayı Planalto'da bir araya geldiği ve Ukrayna'daki savaş, barış, güvenlik ve iklim değişikliği konularını ele aldıkları bildirildi.

Baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından Lula da Silva ve Niinistö, basın toplantısında değerlendirmede bulundu.

Lula da Silva, Ukrayna'da devam eden savaşa değinerek, "Brezilya'nın pozisyonunda bir değişlik yok, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün savunulması ve işgali kınama tutumumu yineledim. Ayrıca, çatışmaya barışçıl bir çözümün bulunması için diyalog alanlarının yaratılmasına olan inancımızı teyit ettim." ifadesini kullandı.

Çevre sorunu ve iklim değişikliğiyle mücadeleyi hatırlatan Lula da Silva, çevrenin en çok kirletilmesine yol açan ülkelerin yıllardır verdikleri taahhütlere uyması gerektiği hususunda ısrarcı olduklarını söyledi.

Lula da Silva, 2025'te Brezilya'nın Belem kentinde düzenlemesi beklenen Birleşmiş Milletler (BM) COP30 İklim Değişikliği Konferansı hakkında da konuştuklarını belirtti.

"Her ülke kendi sorumlulukları dahilinde üzerine düşeni yapmalı"

Zengin ülkelerin uluslararası müzakerelerde taahhüt ettikleri iklim finansmanına dikkati çeken Lula da Silva, "Her ülke kendi sorumlulukları dahilinde üzerine düşeni yapmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Lula da Silva, Niinistö'ye ziyareti nedeniyle teşekkür ederek, Finlandiyalı iş adamlarının Brezilya'da iş ve yatırım fırsatları bulacağından emin olduklarını kaydetti.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö de toplantının ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Barış ve güvenlik kapsamında, çok taraflı sistemin geleceği ve her iki ülkenin ortak küresel sorunları nasıl ele alacağı konularla ilgili derin bir konuşma gerçekleşti." ifadesine yer verdi.

Brezilya ile Finlandiya arasında, geçen yıl 1 milyar 800 milyon doları aşkın ticaret yapıldığı bilgisi paylaşıldı.