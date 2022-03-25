Finlandiya, 80 Yaş Üzeri Kişilere 4. Doz Kovid-19 Aşısı Tavsiye Etti

HELSİNKİ, 25 Mayıs (Xinhua) — Sağlık ve Refah Enstitüsü'nde yönetici doktor olan Hanna Nohynek, düzenlediği basın toplantısında, üç doz için sınırın 80 yaş olarak seçildiğini, üçüncü dozun "bu yaşın altındaki kişiler için ciddi hastalığa karşı yeterli koruma sağlayacağının ortaya konduğunu" söyledi. Şu ana kadar sadece bağışıklık sistemleri ciddi şekilde zayıflamış kişilere yapılan dördüncü doza artık yaklaşık 300 bin kişi hak sahibi olacak.

Finlandiya'nın başkenti Helsinki'deki Messukeskus Fuar ve Kongre Merkezi'nde aşı olmak için bekleyen insanlar, 31 Mayıs 2021. (Fotoğraf: Matti Matikainen/Xinhua)

Sağlık ve Refah Bakanlığı'nda direktör olan Taneli Puumalainen, Finlandiya'daki Kovid-19 vaka sayısını "endişe verici" olarak niteledi. Sağlık sistemine aşı yük bindiğini vurgulayan Puumalainen, "İnsanları kendilerini ve başkalarını korumaya çağırıyoruz" diye konuştu.

Finlandiya'da yeniden enfeksiyon oranı, 1,0 seviyesini aştı ve şimdi 0,90 ile 1,05 arasında dolaşıyor. Bu oran, daha önce 0,80 ile 0,95 arasında değişiyordu. Bakanlıkta kıdemli uzman olan Liisa-Maria Voipio Pulkki, klinik testlerdeki pozitif sonuçların payının, Ocak sonunda yüzde 34 iken Mart ayının ortalarında yüzde 44'e yükseldiğini söyledi. Öte yandan Pulkki, evlerde yapılan testler kayda geçmediği ve klinik testlere ulaşılabilirlik azaldığı için bunun, pozitif vakaların gerçek düzeyini yansıtmadığını da ifade etti.

Finlandiya'nın başkenti Helsinki'deki Messukeskus Fuar ve Kongre Merkezi'nde bir sağlık çalışanı, bir kadına aşı uygulamak için hazırlık yapıyor, 31 Mayıs 2021. (Fotoğraf: Matti Matikainen/Xinhua)

Finlandiya'da Kovid-19 kaynaklı haftalık ölüm sayısı yakın zamanda salgının başlangıcından bu yana en yüksek düzeye ulaştı. Bu haftanın başlarında iki haftalık toplam can kaybı 378 olarak kayda geçerken iki hafta önce bu sayı 209 idi.

Xinhua / Dünya